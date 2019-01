Politie zoekt gevluchte gewonde na ongeluk

De politie is op zoek naar een man die mogelijk zwaargewond is geraakt bij een ongeluk in het Zuid-Hollandse Voorburg. De man, vermoedelijk een 21-jarige Hagenaar, liep na het ongeluk weg en sindsdien wordt hij vermist. De politie zegt zondag zich ernstig zorgen te maken om de gewonde.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur op de Parkweg. Een auto met drie inzittenden klapte op een informatiebord en een boom. Het ongeval vond vermoedelijk plaats doordat de auto na een inhaalmanoeuvre een stoeprand raakte. Twee gewonden zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen heeft meerdere botbreuken opgelopen.

Agenten en speurhonden hebben zaterdagavond en -nacht gezocht naar de verdwenen derde inzittende. Ook zondag gaat de zoektocht door. De politie roept iedereen met informatie over de gewonde man op 112 te bellen.

Door de harde klap van de auto van de drie inzittenden op het verkeersbord, vlogen volgens de politie overigens onderdelen in het rond, waardoor twee geparkeerde voertuigen beschadigd raakten.