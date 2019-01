Advocaat neergestoken op kantoor in Eindhoven

Een advocaat is maandagmiddag op zijn kantoor in Eindhoven neergestoken door een cliënt. De advocaat raakte lichtgewond en de verdachte is aangehouden, aldus de politie, die spreekt over een zakelijk conflict.

Bronnen melden dat het slachtoffer een 32-jarige advocaat is. De man zelf is ook niet onomstreden. Vorig jaar werd hij drie keer gearresteerd voor bedreiging en mishandeling van zijn echtgenote en minnares. Later dit jaar dient daarom een strafzaak tegen hem. De privéproblemen leverden hem bovendien een voorwaardelijke schorsing op.