Advocate: Armeens gezin uitgezet

Het Armeense gezin Grigoryan is maandagmiddag uitgezet. Volgens advocate Mary Grigorjan vertrok de vlucht rond 14.00 uur, met bijna een uur vertraging. Volgens haar zijn er tien man aan begeleiding meegegaan.

De ouders en hun drie kinderen hebben tot op het laatste moment geprobeerd te voorkomen dat zij naar Armeniƫ terug moesten. Hun laatste hoop was het coalitieoverleg in politiek Den Haag maandag over een mogelijke versoepeling van het kinderpardon. Maar dat leidde niet tot een opschorting van de uitzettingen, bleek uit uitspraken van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff rond 13.30 uur.

Maandagochtend nog wees een rechter in Groningen het laatste verzoek tot opschorting van de uitzetting in verband met de politieke ontwikkelingen af. Ook een nieuwe, laatste poging rond het middaguur leverde niets op, zei de advocate. Wat die precies behelste, wil ze niet kwijt.

De familie Grigoryan is al negen jaar in Nederland en heeft altijd in asielzoekerscentra gezeten. De kinderen van acht, vijf en drie jaar oud zijn hier geboren. Hun asielverzoeken zijn steeds afgewezen. Enkele dagen geleden zijn ze naar het uitzetcentrum in Zeist gebracht en maandagochtend vroeg naar Schiphol. De advocate hoorde aan de stem van vader Hovik (38) dat hij wanhopig was. Zij sprak hem nog vlak voor hun vertrek.

De advocate voerde ook medische redenen aan om het gezin niet terug te sturen. De oudste dochter van 8 jaar werd twee jaar geleden overreden door een vrachtwagen en heeft nog steeds last hiervan. Ook voerde ze aan dat kinderen hersenschade oplopen als ze uit hun omgeving worden weggehaald, zo bleek eerder uit onderzoek door deskundigen.