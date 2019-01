Enthousiasme over bloedmaan

De bloedmaan heeft maandagochtend tot veel enthousiaste reacties geleid op social media.

Op Twitter werden in de vroege ochtend talloze foto’s geplaatst van het bijzondere fenomeen. Behoorlijk wat mensen schreven bij hun foto dat ze speciaal vroeger waren opgestaan om naar de maansverduistering te kijken.

Het lukte volgens de twitteraars niet altijd om een mooi plaatje te maken. Maar het aanschouwen van de verduistering werd onder meer als ‘prachtig’ en ‘spectaculair’ omschreven.

Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Maar die van maandag was volledig, en ook nog eens vrijwel helemaal te zien in Nederland.