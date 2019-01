‘Uitzetting Armeens gezin maandag gaat door’

De geplande uitzetting van het Armeense gezin Grigoryan met drie kinderen gaat maandag vooralsnog gewoon door, ondanks het lopende overleg in politiek Den Haag over het kinderpardon. De vlucht staat gepland om 13.10 uur, zegt de advocate van het gezin, Mary Grigorjan. De rechter in Groningen wees maandagochtend een laatste verzoek af om de uitzetting tegen te houden.

Het gezin met kinderen van acht, vijf en drie jaar oud, zat de afgelopen dagen in een uitzetcentrum in Zeist en is maandagochtend vroeg naar Schiphol gebracht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zet de uitzettingsprocedure gewoon voort, zegt de advocate. Het gezin is negen jaar in Nederland.

De IND volgt gewoon de procedure totdat de politieke leiding ingrijpt, bevestigen ingewijden in Den Haag. De diensten kunnen de uitzetting nu niet op eigen houtje stilleggen, want dan zouden ze zich in de politiek mengen. Tot dusver heeft staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) geen seintje gegeven om halt te houden.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children roept Harbers op om op de valreep zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en de uitzetting van het gezin te voorkomen. Eenzelfde boodschap komt van de actiegroep DeGoedeZaak. ,,Niet uitzetten is het enig bestuurlijk juiste om te doen. De staatssecretaris heeft namelijk zelf gezegd kinderen gelijk te willen behandelen.”

Momenteel is er binnen de coalitie discussie over het al dan niet versoepelen van het kinderpardon. Tegenstander CDA bedacht zich zaterdag en sloot zich aan bij voorvechters D66 en vooral ChristenUnie, waardoor een Kamermeerderheid nu voor versoepeling pleit. Maar Harbers’ VVD houdt vooralsnog de poot stijf.