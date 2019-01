Arnhemse koralen verhuizen naar Engeland

Burgers’ Zoo in Arnhem schenkt ongeveer driehonderd zelfgekweekte koralen, zeeanemonen en koraalvissen aan London Aquarium en Chester Zoo in Engeland. Bioloog Max Janse van Burgers’ Ocean meldt dat er vanuit het Arnhemse park nooit eerder zo’n groot transport naar het buitenland is geregeld. De verhuizing is woensdag en duurt maximaal 24 uur.

Burgers’ Ocean is een tropisch koraalrifaquarium van 8 miljoen liter water. Een belangrijk onderdeel van het aquarium is het levende koraalrif in een bassin van 750.000 liter water. Burgers’ Ocean is succesvol met het kweken van koralen en levert daarom geregeld aan andere aquaria. ,,We zijn heel trots dat ons koraalrif zo hard groeit, dat we genoodzaakt zijn om met enige regelmaat koralen ‘te snoeien’. Als koralen te dicht tegen elkaar aan groeien gaan ze ‘ruziën’ en ‘elkaar negatief beïnvloeden’ legt Janse uit.

London Aquarium krijgt ongeveer 170 steenkoralen en 90 zachte koralen die in Arnhem zijn gekweekt. Chester Zoo ontvangt uit het transport van Arnhem naar Engeland tien koralen en tien zeeanemonen.