Burgemeester bezoekt peuter na schietpartij

Burgemeester Elly Blanksma van Helmond heeft dinsdagmiddag in het ziekenhuis een bezoek gebracht aan het 2-jarige meisje dat maandag gewond raakte door een schietpartij. De peuter zat maandag bij haar moeder op de fiets toen ze in haar been werd getroffen door een rondvliegende kogel toen onbekenden het vuur openden op een auto.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het meisje maandag is geopereerd en dat haar toestand stabiel is.

De burgemeester bracht maandagavond al een bezoek aan een 15-jarig meisje dat eveneens toevallig slachtoffer werd van de schietpartij. De tiener liep een schampschot op aan haar arm en kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

Voor zover nu bekend zijn de inzittenden van de auto die onder vuur werd genomen en de inzittenden van de auto die na de schietpartij met hoge snelheid wegreed, nog niet opgespoord. Wat de aanleiding was voor de schietpartij in een winkelgebied in Helmond is onduidelijk.