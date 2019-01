CDA, D66 en CU vinden elkaar over uitzetstop

Drie van de vier regeringspartijen zijn het in grote lijnen eens over een uitzetstop voor afgewezen asielzoekers met zogeheten gewortelde kinderen. Gezinnen die aanspraak zouden kunnen maken op het kinderpardon zodra dat eenmaal is verruimd, zouden in afwachting van de nieuwe regels in Nederland mogen blijven.

De drie partijen trekken, sinds het CDA zich zaterdag van tegen- tot voorstander bekeerde, samen op om verruiming van het kinderpardon af te dwingen. Maar het is nog maar de vraag of ze daarin slagen. De VVD voelt er tot op heden niets voor. De grootste regeringspartij houdt in ieder geval de poot stijf tot de onderzoekscommissie die het kabinet op de kwestie heeft gezet haar conclusies heeft getrokken.

CDA, D66 en ChristenUnie (CU) kunnen de VVD in theorie voor het blok zetten, maar de liberalen schermen met de afspraken die het viertal bij de vorming van het kabinet heeft gemaakt. Die zouden een soepeler omgang met gewortelde kinderen uitsluiten, al spreekt bijvoorbeeld de CU dat tegen.

Welke gezinnen precies in aanmerking komen voor het respijt, zou staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) moeten uitwerken. Geen van de drie coalitiepartijen wil alle gewortelde kinderen voorlopig het recht geven om te blijven. Sommigen weten immers nu al dat ze ook niet onder een milder kinderpardon zullen vallen en hoe dan ook uit Nederland moeten vertrekken.

Als er inderdaad een uitzetstop komt, dan moet die gelden voor gezinnen die Nederland moeten verlaten omdat ze niet voldoende hebben meegewerkt aan hun eigen uitzetting, vinden de drie partijen. Een gezin kan volgens hen in de praktijk vaak nauwelijks aan dat zogeheten meewerkcriterium voldoen.