Eerste officiële ijsdag deze winter een feit

In De Bilt kwam de temperatuur dinsdag niet boven de min 1,2 graden. Daarmee is de eerste officiële ijsdag van deze winter een feit. De eerste ijsdag in De Bilt dient zich daarmee een stuk eerder aan dan vorig jaar, maar later dan normaal, meldt Weeronline.

Tijdens de vorige winter bleef het pas op 28 februari voor het eerst een hele dag vriezen. Gemiddeld komt het in december tot de eerste officiële ijsdag. De laatste officiële ijsdag dateert van 2 maart vorig jaar, toen het in De Bilt -0,5 graden werd.

IJsdagen zijn gebruikelijk in de maanden november tot en met februari, soms ook in maart. De Bilt kent een klimaatgemiddelde van acht ijsdagen per jaar. Het hoogste aantal ijsdagen ooit werd in De Bilt genoteerd in de winter van 1946-1947. Er werden toen 49 dagen gemeten dat het kwik onder het vriespunt bleef.

In De Bilt is een ijsdag sinds 1901 acht keer niet voorgekomen. De laatste keer was in de winter van 2015-2016. Ook de recente winters van 1999-2000, 2006-2007 en 2013-2014 staan in dat rijtje.