Enkele ongevallen op de wegen door sneeuwval

Bij Rijkswaterstaat zijn dinsdag tot in het begin van de middag zes meldingen binnengekomen van ongevallen die het gevolg waren van sneeuwval. Zo was op het knooppunt Kethelplein de verbindingsweg van de A4 vanuit Bergen op Zoom naar de A20 richting Hoek van Holland een tijdje dicht omdat daar een auto was geslipt.

,,In de loop van de middag wordt het droog in het westen van het land, maar in het midden en het oosten van het land moet het verkeer tot in de avond rekening blijven houden met winterse buien”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport is tijdelijk opgeschort wegens de sneeuwval. De prognose is dat er na 14.00 uur weer vliegtuigen kunnen landen en opstijgen, omdat de weersituatie is verbeterd.

Een NS-woordvoerder laat weten dat het rustig is op het spoor. ,,Er zijn geen grote incidenten en we zien dat reizigers goed voorbereid op pad gaan. In het westen van het land is het treinverkeer het drukst, maar ook daar zijn er geen grote problemen op de stations of in de treinen. Het is nu afwachten hoe erg het nog gaat sneeuwen vandaag.”

Op Schiphol ondervinden reizigers niet of nauwelijks hinder van de sneeuw.