Ex-militair geeft Baudet veeg uit de pan

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) kreeg dinsdag in de Kamer een veeg uit de pan van een veteraan. Baudets opmerking dat haar opvatting ,,schattig” was, viel niet goed bij CDA’er en oud-militair Hanke Bruins Slot.

Tijdens een debat over de toekomst van Defensie gaf de FVD-leider aan geen Russische dreiging te zien. ,,Enorm overdreven.” Dat land staat er volgens hem ,,ontzettend zwak” voor. Bovendien doet het Westen volgens hem mee aan het opvoeren van de spanningen door aan de grens met Rusland te oefenen.

Dat het kabinet die dreiging ziet is ,,ook maar een mening”, aldus Baudet die een militair als minister van Defensie wil. Hij wil jaarlijks 5 miljard extra uitgeven aan Defensie om aan de NAVO-norm te voldoen.

Bruins Slot wees er toen op dat ook de Commandant der Strijdkrachten de grootste dreiging uit Rusland ziet komen. Dat neemt Baudet niet ,,klakkeloos” over, zei hij. Om vervolgens te zeggen dat hij de opvatting van Bruins Slot ,,schattig” en ,,naïef” vindt.

Dat viel niet goed bij veteraan Bruins-Slot, die in Afghanistan heeft gediend. Ze wees erop dat ze in Uruzgan pantserhouwitsers heeft afgeschoten. ,,Dat is verre van schattig, verre van naïef, toen zat u in uw studeerkamer.”