‘Meeste sneeuw in periode tussen de spitsen’

De meeste sneeuw valt dinsdag in de periode tussen de ochtend- en de avondspits en daardoor zal de overlast meevallen, zo voorspelt Weeronline. De verwachting is dat het in Zeeland vanaf ongeveer 08.00 uur begint te sneeuwen, pas een paar uur later begint de sneeuwval in de westelijke Randstad.

Het weerbureau verwacht dat de sneeuwval wel gladheid kan veroorzaken, maar voorziet geen grote problemen op de weg. ,,Zeer waarschijnlijk komt het niet tot code oranje.”

Rijkswaterstaat zet 1200 mensen (gladheidsco├Ârdinatoren, laders, lossers en chauffeurs), 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers in om snelwegen continue sneeuwvrij te houden. Het KNMI rekent op een sneeuwdek tot 3 centimeter. Hoewel het in de loop van de namiddag en avond vanuit het westen overwegend droog wordt, kan het wel lokaal glad blijven door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel gegeven.

De verwachte sneeuwval leidt waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam. De dienstregeling van treinen wordt uit voorzorg aangepast; er rijden minder treinen dan normaal.