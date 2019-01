Veel meer cocaïne in beslag genomen

In 2018 is een recordhoeveelheid van 73.000 kilo cocaïne onderschept in Nederlandse en Belgische havens. In 2017 ging het om ruim 54.000 kilo. Criminelen uit Zuid- en Midden-Amerika doen er alles aan om Europa binnen te komen, stelt de politie. Nederland wordt vooral gebruikt als doorvoerland.

Voor een groot deel heeft de toename van de aanvoer van drugs te maken met de toegangswegen die Nederland biedt. ,,Smokkelaars maken graag gebruik van onze transportlijnen. We hebben een goede infrastructuur en daar profiteren drugscriminelen van.”

Daarnaast zegt de politie dat er steeds zwaardere ladingen Nederland binnenkomen. ,,Een paar jaar geleden ging het nog wel eens om een zending van 500 kilo. Tegenwoordig gaat het om duizenden kilo’s. De zendingen worden steeds groter en zijn meestal bedoeld voor het achterland. Er gaat bijvoorbeeld veel naar Duitsland.”