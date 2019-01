Vijf partijen in zelfde schuitje bij Pride

Vijf grote politieke partijen stappen bij de grachtenparade van de volgende Pride Amsterdam samen in één bootje. Tot dusver voeren ze steevast ieder met een eigen bootje mee.

VVD, CDA, D66, SP en PvdA willen zo laten zien dat ze als één blok achter lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti) staan. Ze wijzen erop dat het dit jaar een halve eeuw geleden is dat in New York de zogeheten Stonewall-rellen plaatsvonden. Die botsing tussen de homogemeenschap en de autoriteiten geldt als het startsein voor de succesvolle strijd voor lhbti-rechten.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die het voortouw nam om zich als vijftal in te schrijven voor de bonte stoet, had ,,al lang de wens om samen deel te nemen. Het verleden heeft laten zien dat juist samenwerking op het gebied van emancipatie zorgt voor vooruitgang”, zegt de gewezen voorzitter van homobelangenorganisatie COC.

Het CDA doet voor het eerst mee met de botenparade.