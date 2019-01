Weer volop animo voor The Passion

De duizend plaatsen voor mensen die op 18 april in Dordrecht willen deelnemen aan The Passion van de EO en de KRO-NCRV, waren dinsdag binnen twee uur bijna zo goed als vergeven. Het gaat om plekken in de stoet die het verlichte kruis volgt.

De verwerking van de aanmeldingen ging dit jaar niettemin iets trager, doordat belangstellenden zich individueel moesten aanmelden en niet voor bijvoorbeeld een heel gezin tegelijk konden bespreken.

Het thema van de muzikale paasvertelling is deze keer ‘Je bent niet alleen’, waarbij de nadruk ligt op eenzaamheid en aandacht hebben voor elkaar. Wie de zangpartijen gaan uitvoeren en welke liedjes worden gezongen, is nog niet bekend.

Dordrecht is niet voor niets gekozen voor deze editie. Het is de plaats waar dit jaar vierhonderd jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiƫle Nederlandse bijbelvertaling, de Statenbijbel.

Het evenement wordt live uitgezonden op NPO1 en NPO Radio 2. The Passion van vorig jaar, in de Amsterdamse Bijlmer, werd gezien door 3,2 miljoen kijkers.