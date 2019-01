Eeuwenoude zwerfkeien gevonden op Texel

Op Texel zijn in de polder Waalenburg bij graafwerkzaamheden twee grote zwerfkeien gevonden die mogelijk 500 miljoen jaar oud zijn. Het is ,,een unieke vondst”, zegt conservator Arthur Oosterbaan van het natuurhistorisch museum Ecomare na een bericht hierover van NH Nieuws.

,,Ze zijn vermoedelijk 150.000 jaar geleden tijdens de een-na-laatste ijstijd met de gletsjers deze kant opgekomen over de Noordzee die toen droog lag”, aldus Oosterbaan. De keien zitten vol zeepokken en brakwaterpokken. Dat is volgens de conservator een aanwijzing dat ze ook in brak water hebben gelegen. ,,Het is heel interessant om te onderzoeken hoe oud die pokken zijn”, aldus de Oosterbaan. De polder waar ze gevonden zijn, ligt 3 meter onder het maaiveld en werd rond 1612 aangelegd.

De grootste steen heeft een omvang van ongeveer 1.75 bij 1.20 bij 1,20 meter. De grootste kei weegt ongeveer 7000 kilo en de kleinere kei weegt rond de 4500 kilo, aldus boswachter Eric Menkveld van Natuurmonumenten op Texel. De stenen komen bij het nieuwe natuurcentrum te liggen dat volgend jaar mei geopend wordt. ,,Dan zijn ze voor het publiek te bezichtigen en kunnen kinderen erop spelen”, zegt de boswachter.