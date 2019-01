Haagse PVV wil spoeddebat over vreugdevuren

De PVV in de gemeente Den Haag wil dat er donderdag een spoeddebat in de gemeenteraad komt over de aanpak van vreugdevuren tijdens oud en nieuw. Volgens de partij had het stadsbestuur moeten ingrijpen, toen de vuurstapels op de stranden bij Scheveningen en Duindorp hoger werden dan was afgesproken. Bij de jaarwisseling trok een vonkenregen van zo’n stapel over Scheveningen.

Het stadsbestuur heeft dinsdag de afspraken met de bouwers van de vreugdevuren openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de gemeente en de bouwers enkele jaren geleden hadden afgesproken dat de vuurstapels niet hoger mochten worden dan 35 meter. De stapels waren echter 13 meter hoger. De bouwers zelf zeiden in het programma De Hofbar van PowNed dat ze niet wisten dat die afspraak ook voor de afgelopen jaarwisseling gold.

De fractievoorzitters in Den Haag beslissen donderdag of er inderdaad een spoeddebat komt.