Halsema onder vuur in gemeenteraad over ADM

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft woensdag kritiek gekregen op haar aanpak van en communicatie over de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein. In de vergadering van de gemeenteraad stelden Forum voor Democratie (FvD), VVD en CDA kritische vragen. Die waren vooral geschrokken dat er – later – brandbommen op het terrein waren gevonden.

Het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied, 21 jaar geleden gekraakt, is onlangs ontruimd en teruggegeven aan de eigenaar. Die ontruiming was goed voorbereid, en is volkomen vreedzaam gebeurd, stelde de burgemeester. Er zijn tijdens die operatie geen strafbare feiten geconstateerd en er waren geen aanwijzingen dat er brandbommen of gasflessen op het terrein lagen. Ook was er geen aanleiding te denken dat de krakers geweld zouden gaan gebruiken, stelde Halsema woensdag die daarbij is afgegaan op het oordeel van de politie.

Later die week zijn er wel drie brandbommen gevonden in een technische ruimte op het terrein, maar dat was niet meteen gemeld aan de gemeente, en bovendien was dat geen strafbaar feit. ,,Er waren gewoon drie flesjes met daarin een brandstof en die heeft de politie geleegd. Daar ging toen geen dreiging van uit”, zei Halsema. ,,U bent weer aan het downplayen”, zei FvD-raadslid Annabel Nanninga tegen een getergde burgemeester.

VVD, FvD en CDA vonden dat Halsema toch actiever had moeten (laten) optreden in een situatie die ,,zeer gevaarlijk had kunnen zijn”, zoals raadslid Marianne Poot (VVD) het verwoordde.