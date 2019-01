Kinderboeken bij Happy Meal McDonald’s

McDonald’s Nederland geeft klanten voortaan de keuze uit een speeltje of een leesboekje als cadeautje bij een Happy Meal. Zo wil de fastfoodketen lezen stimuleren bij kinderen en ouders.

In totaal zullen er twaalf verschillende boekjes worden uitgebracht, met iedere maand twee nieuwe exemplaren. De boekjes zijn speciaal voor McDonald’s geschreven door kinderboekenschrijfster Cressida Cowell. Zij is bekend van de boekenserie ‘Hoe tem je een draak’. De nieuwe McDonald’s-reeks gaat over twee tweelingen die samen met hun ouders terechtkomen in de tijd van de dinosauriërs.

Bij de Stichting Lezen & Schrijven wordt enthousiast gereageerd op de actie. ,,Het is ontzettend belangrijk dat kinderen opgroeien met taal en al vanaf een jonge leeftijd aangemoedigd worden om te lezen”, aldus directeur Geke van Velzen van de stichting.