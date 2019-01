300 Nederlanders gestrand op Curaçao

Bijna driehonderd Nederlanders kunnen al een aantal dagen niet weg van Curaçao. De reizigers van TUI zouden woensdag terugkomen in Nederland, maar het vliegtuig kon niet vertrekken van het eiland door een defect aan het toestel. Volgens een woordvoerster van TUI staat het vertrek van de vlucht nu gepland voor vrijdagochtend 08.00 uur lokale tijd. Ze zullen dan rond 22.00 uur Nederlandse tijd in Nederland aankomen.

De reizigers zijn in de tussentijd ondergebracht in een hotel. ,,Ze zitten goed verzorgd.” Gedupeerde passagiers hebben in dit soort situaties recht op een vertragingscompensatie van 600 euro. ,,Als mensen recht hebben op die compensatie in verband met overlast door een vertraging, betalen we die altijd keurig en binnen een redelijke termijn uit”, aldus de woordvoerster.

De vlucht moest aan de grond blijven omdat bij instappen bleek dat er iets niet in orde was. Voor de controle moest uiteindelijk een eigen technicus naar Curaçao komen. Ook moest een nieuw onderdeel uit Engeland komen en daardoor duurde het oponthoud steeds langer, zo stelt ze.