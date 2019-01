Haags Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 dicht

Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag wordt uiterlijk 2024 gesloten. Dat heeft het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar het ziekenhuis onderdeel van is, donderdag bekendgemaakt.

Halverwege dit jaar gaat het Bronovo volgens de plannen in de weekenden dicht. ,,HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg”, aldus HMC. ,,Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.”

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg.

Westeinde blijft, als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. Antoniushove wordt de locatie voor oncologie én planbare zorg.

Het bestuur gaat de plannen spoedig voorleggen aan belanghebbenden.

De plannen van HMC om het Bronovo te sluiten waren eerder al uitgelekt, maar er was officieel nog geen besluit over genomen.