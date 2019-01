Kamer beperkt ‘machtsgreep’ kabinet na brexit

De speciale macht van het kabinet om na de brexit noodmaatregelen treffen, wordt verder beperkt. Verantwoordelijk minister Stef Blok gaat akkoord met nieuwe aanpassingen van de wet over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Oppositiepartijen en andere critici vreesden een ,,machtsgreep”. Ook de vier regeringspartijen uitten zo hun bedenkingen. Steen des aanstoots is het noodscenario in de wet, dat het kabinet de mogelijkheid geeft op eigen houtje te handelen in het geval van een harde brexit zonder afspraken. De regering wil meteen kunnen ingrijpen om ,,onaanvaardbare gevolgen” van een brexit te voorkomen.

Op aandringen van coalitiepartijen D66 en CDA gaan de extra bevoegdheden niet langer dan een half jaar duren, en niet een jaar. En na tien weken komt de ,,valbijl”. Dan moet het parlement alsnog instemmen met een maatregel, anders vervalt die. Eerder zag Blok zich al al gedwongen andere wijzigingen door te voeren.