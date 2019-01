Museum: koppen bij elkaar over naakt in kunst

Museum Jan Cunen in Oss wil in overleg met enkele andere musea over het omgaan met naakt in de kunst en de reacties daarop. In aanloop naar de expositie Naakt of bloot? werd ook dit museum volgens een woordvoerder geconfronteerd met blokkering van tentoonstellingsfoto’s op sociale media. Drie beelden werden volgens een zegsman inmiddels geweigerd, waaronder een foto van borsten met de handen erover gevouwen.

Met Naakt of bloot? wil het museum vanaf 3 februari ,,de schoonheid van het naakte lichaam vieren”, maar ook ingaan op de actuele maatschappelijke discussie die is ontstaan over naakt. Er is immers een ,,rare verhouding” ontstaan tussen ,,een soort nieuwe preutsheid” en de ,,overvloed die we bijvoorbeeld op tv” zien, stelt het museum in Oss vast.

Het gaat in Oss eigenlijk om een tweeledige expositie: Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 (met werk van onder anderen Breitner en Sluijters) en Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst (met werk van onder anderen Lita Cabellut en Carla van de Puttelaar).

Musea waarmee Jan Cunen om te beginnen wil overleggen zijn Rijksmuseum Twenthe in Enschede en Museum Kranenburgh in Bergen. In Enschede opent komend weekeinde De Naakte Waarheid, aangekondigd als een ,,vierluik waarin de naakte mens centraal staat, als metafoor voor kwetsbaarheid en kracht, erotiek, vrijheid, zelfbeeld en zelfbewustzijn”. Het is een cultuurhistorische expo waar de actuele discussie aan het slot ook kort aan de orde komt. In Bergen is nog anderhalve week Bloot – het kwetsbare lichaam te zien.

In Twente hebben ze al wel oren naar overleg. Ze hebben er al veel ervaring met weigeringen van met name Facebook, dat weliswaar inmiddels de teugels wat heeft laten vieren, maar toch echt niet alles doorlaat. ,,De vraag is nu vooral wat Facebook kunst vindt”, aldus een woordvoerster.