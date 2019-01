OM eist celstraf voor verkrachten jong meisje

Het Openbaar Ministerie (OM) eist onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden tegen vier mannen voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Donderdag verschenen zij in de rechtbank in Groningen. Vrijdag komen nog vier mannen voor. Het meisje is zeker tweehonderd keer verkracht.

Het misbruik vond plaats tussen januari 2015 en juni 2017 op verschillende plekken in de provincie Groningen. Het meisje was 13 toen het begon. Zij liep meerdere geslachtsziektes op.

Het meisje werd het vaakst misbruikt door haar seksverslaafde oom, die al in 2018 is veroordeeld. Doordat zij uit huis was geplaatst en een klein sociaal netwerk had, kreeg de oom veel invloed op haar. Hij dwong haar ook tot seks met andere mannen en gaf instructies. Zij moest alles voor hem filmen. Het gaat om wrede verkrachtingen. Daarbij werd het kind onder andere vastgebonden aan een boom en kreeg zij cocaïne en andere drugs toegediend.

Een 25-jarige man uit Winschoten bekende donderdag dat hij meerdere keren seks had met het meisje. Volgens hem wilde zij het zelf ook. Het meisje had verteld dat ze 19 was. ,,Ik vermoedde niks.” Maar in een chatgesprek had zij een keer toegegeven dat ze 14 was, hield de rechter hem voor. De man had destijds geantwoord haar jonge leeftijd niet erg te vinden. Tegen hem eist het OM 42 maanden cel.

Een 38-jarige Almeerder nam deel aan een trio in Winschoten met het meisje en de 25-jarige man. Een Groninger (29) en een vriend (40) van de oom uit Drouwen hadden een keer seks met haar in een bos bij Beerta. De drie hoorden celstraffen van 10 maanden tegen zich eisen. De mannen van 38 en 29 gingen door de advertenties ervan uit dat het meisje volwassen was. De officier van justitie benadrukte dat bij ,,schimmige sekssites” niet mag worden vertrouwd op leeftijden.

De rechter doet op 1 maart uitspraak.