Rechtszaak journaliste Ans Boersma tegen Staat

Journaliste Ans Boersma spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Dat laat ze weten in een interview met de NOS. Boersma werd vorige week Turkije uitgezet na een aantal informatieverzoeken van Nederland aan dat land. Ze stelt de staat aansprakelijk voor de emotionele en materiële schade die ze heeft geleden als gevolg van de uitzetting.

,,Ik vind het schandalig dat ik allereerst in Turkije een flink aantal uren in onzekerheid heb gezeten en ben opgepakt”, zei Boersma tegen de NOS. ,,Ik ben het land uitgezet met één rugtas. Ik mocht niet meer naar mijn huis en heb geen afscheid kunnen nemen. Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. En daar ga ik de Nederlandse staat voor aansprakelijk houden. Ik wil mijn leven terug. Ik wil terug naar Turkije ook”, aldus Boersma.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de journaliste van valsheid in geschrifte omdat ze een 32-jarige Syriër, met wie ze een relatie heeft gehad, met valse gegevens zou hebben geholpen aan een visum.

Boersma woonde en werkte in Turkije als correspondent voor onder meer het Financieele Dagblad (FD). Die krant heeft vorige week de samenwerking met haar opgezegd.

Volgens FD-hoofdredacteur Jan Bonjer verzuimde freelancer Boersma op een aantal momenten door de krant gevraagde informatie te geven. Onder meer over de relatie die ze heeft gehad met de Syriër die later in Nederland is aangehouden op verdenking van deelname aan de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Ook toen haar ex-partner in de publiciteit kwam, had Boersma dat volgens het FD moeten melden.