Unieke foto’s van The Beatles in Amsterdam

In Amsterdam is vanaf donderdag een unieke serie foto’s van de legendarische Britse groep The Beatles te zien. De foto’s zijn tussen 1964 en 1966 gemaakt door Robert Whitaker. Deze Britse popfotograaf reisde twee jaar lang met de band mee en was in die tijd de huisfotograaf van de ‘Fab Four’.

De collectie foto’s van The Beatles behoort tot een van de grootste privécollecties Beatles-foto’s ter wereld. Het is dit jaar exact 55 jaar geleden dat The Fab Four in Nederland waren. Het kwartet deed toen de rondvaarttocht door de Amsterdamse grachten gaf een optreden in de plaats Blokker (Noord-Holland).

Whitaker maakte foto’s van John Lennon met zijn toenmalige vrouw Cynthia en hun zoontje Julian. Ook maakte hij bijzondere portretten, deed fotosessies en maakte publiciteitsmateriaal, zoals de beruchte en snel na publicatie teruggetrokken hoesfoto voor het album Yesterday and Today. Een van de topstukken is een foto waarop The Beatles bezig zijn met het kapot maken van piepschuim planken.

Eigenaar van de collectie Ivo de Lange gaat de collectie, naar eigen zeggen ,,met pijn in het hart” verkopen. Mogelijk is het dus de eerste en laatste keer dat de foto’s te zien zullen zijn. De expositie is tot en met 17 maart te zien in de 5&33 Gallery van het Art’otel in Amsterdam.