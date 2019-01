Amsterdam gaat moskeeën extra beveiligen

De gemeente Amsterdam neemt op korte termijn een aantal noodzakelijke, aanvullende veiligheidsmaatregelen om islamitische instellingen te beschermen. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema vrijdag aan de gemeenteraad.

,,Er is sprake van een verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen in Amsterdam. Dit betekent dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht’’, schrijft Halsema. Om welke instellingen het gaat en wat de maatregelen precies inhouden schrijft de burgemeester niet. In 2014 nam de stad al veiligheidsmaatregelen bij Joodse instellingen.

Ook op andere plekken neemt het stadsbestuur maatregelen. Op de Nieuwendijk, Heiligeweg en Kalverstraat worden bijvoorbeeld aanpassingen gedaan om aanslagen met voertuigen te voorkomen. Ook wil het college meer mensen aannemen voor de aanpak van radicalisering.

Voor de maatregelen is er volgens Halsema vanaf 2020 jaarlijks ruim 1,8 miljoen euro extra budget nodig.