Berging containers Wadden vordert gestaag

Het bergen van goederen uit de overboord geslagen containers in het Waddengebied vordert gestaag. Dat meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, dat een oogje in het zeil houdt.

Hoeveel containers er al precies zijn geborgen, valt volgens de woordvoerder niet te zeggen. ,,Het punt is, wat wordt geborgen zijn bijvoorbeeld containerwanden, rommel, soms zelfs hele auto’s. Maar je kunt niet zeggen: met zoveel geborgen containerwanden hebben we zoveel containers geborgen. Zo werkt het niet. En er zijn nog geen hele containers geborgen.’’

Het bergen wordt uitgevoerd door de schepen Atlantic Tonjer en de Geosund. Die zijn van bergers die werken in opdracht van de Zwitserse rederij MSC, de eigenaar van het schip MSC Zoe dat de containers verloor, legt de woordvoerder uit. Rijkswaterstaat houdt zich als toezichthouder op de Noordzeebodem meer bezig als coördinerend bodembeheerder, aldus de zegsman. ,,Wat wij vooral willen weten is, hoeveel van de bodem is schoon?’’

De verwachting is dat het nog wel maanden gaat duren voordat het opruimen klaar is. ,,Er wordt gestaag doorgewerkt’’, aldus de zegsman.