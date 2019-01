Coalitiepartij ChristenUnie wil dat het kabinet snel met plannen komt om de klimaatdoelen voor 2020 alsnog te halen. ,,De opgave is fors, maar ik vind dat alles op alles moeten worden gezet om die doelen te halen”, zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.

De ChristenUnie voelt het volgens Dik-Faber als een plicht om te zorgen voor een schone energievoorziening en gezondere lucht. ,,Het is de opdracht van de minister om heel snel met plannen te komen over hoe we dat gaan doen.”