Explosie vernielt pui pand Amstelveen

Een explosie op een bedrijfsterrein in Amstelveen heeft de pui van een pand vernield. De politie gaat ervan uit dat iemand opzettelijk een explosief tot ontploffing heeft gebracht. Bij de explosie is niemand gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder.

De explosie vond even na 02.15 uur plaats bij het pand aan de Zetterij. In het pand zitten meerdere bedrijven, waaronder een sportschool. De ramen die in de pui zaten, zijn door de klap stuk. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig.

Wie er achter de ontploffing zit, is nog onduidelijk. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht. ,,We proberen te achterhalen wie ervoor verantwoordelijk is. Het onderzoek loopt’’, aldus de zegsman.