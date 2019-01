Honderden fotojournalisten leggen werk neer

Naar verwachting leggen vrijdag meer dan 450 fotojournalisten hun werk neer uit onvrede over de tarieven en waardering die ze krijgen voor hun werk. Ze leveren de hele dag geen nieuwsfoto’s aan. ’s Ochtends is er een actie bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) in Den Haag.

De nieuwsfotografen vinden de tarieven die media voor hun werk betalen ,,ondermaats” en vrezen dat de fotojournalistiek als het zo door gaat over tien jaar een ,,veredelde hobby” is, zeggen de organiserende journalistenvakbonden NVF en NVJ. De actievoerders willen dat de tarieven voor publicatie van hun foto’s online gelijk worden aan het bedrag dat ze krijgen voor plaatsing van hun foto in print. Ook eisen ze meer zeggenschap over het auteursrecht van hun eigen foto’s en willen ze dat de tarieven met 14 procent omhooggaan.

ANP-directeur Martijn Bennis verwacht weinig problemen door de staking. ,,We hebben voldoende mensen aan het werk, dus we weten zeker dat we het nieuws kunnen coveren.”

Volgende week zijn er nog acties bij de Persgroep, TMG en Sanoma.