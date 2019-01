Kabinet bekijkt risico’s samenwerking Huawei

Het kabinet kijkt kritisch naar de rol van buitenlandse technologiebedrijven, zoals het Chinese Huawei, bij de aanleg van telecomnetwerken. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Nederland moet volgens de premier ,,niet naïef” omgaan met signalen over mogelijke spionage, die voor andere landen reden zijn de deuren voor Huawei te sluiten.

Rutte benadrukte dat Huawei een grote speler is in technologiesector. ,,Het bedrijf zorgt in Nederland voor banen, zorgt voor inkomsten en is een belangrijke partner voor de telecomindustrie”, aldus de premier. Maar dat neemt niet weg dat het kabinet kritisch kijkt naar ,,de risico’s die verbonden zijn aan overnames, investeringen en de inkoop van bepaalde goederen en diensten”.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) sprak vrijdag met de topman van Huawei. ,,Zulke gesprekken dragen bij aan het verkrijgen van een compleet beeld”, zei Rutte. Maar er wordt ook geluisterd naar signalen uit andere landen, zoals de Verenigde Staten, Australië en Japan. ,,Dat is allemaal relevante informatie die wij betrekken in onze eigen afweging.”