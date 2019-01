Tweehonderd fotojournalisten voeren actie

Zo’n tweehonderd fotojournalisten voeren vrijdag actie bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) in Den Haag. Het protest is onderdeel van een landelijke actiedag, waarop in totaal meer dan vijfhonderd nieuwsfotografen het werk neerleggen. Ze willen meer waardering en betere tarieven voor hun werk.

Muzikaal begeleid door het lied ‘Ik verscheurde je foto’ van Koos Alberts riepen de fotojournalisten om actie. Hoewel de dag is uitgeroepen tot ‘fotoloze vrijdag’, klonk tijdens de toespraken veelvuldig het geklik van de camera’s.

Volgens een woordvoerster van (foto)journalistenvakbonden NVJ en NVF hebben mediabedrijven nog geen gehoor gegeven aan de eisen van de fotojournalisten. Ze pleiten ervoor dat de tarieven voor publicatie van hun foto’s online gelijk worden aan het bedrag dat ze krijgen voor plaatsing van hun foto in print. Ook eisen ze meer zeggenschap over het auteursrecht van hun eigen foto’s en willen ze dat de tarieven met 14 procent omhooggaan.

,,De fotojournalistiek is op sterven na dood – het dreigt een hobby te worden”, zei de woordvoerster voor de deur van het ANP, dat foto’s levert aan bijna alle media in Nederland.

Hoewel media zich op de staking hebben kunnen voorbereiden, verwacht de zegsvrouw dat de lezers er wel iets van zullen merken. In paginagrote advertenties in De Telegraaf en het AD vragen de actievoerende fotografen vrijdag aandacht voor hun actie. Die is medeondertekend door bijna alle Zilveren Camera-winnaars.

ANP-directeur Martijn Bennis erkende de klacht van de freelance fotografen. ,,Maar het landschap is volledig veranderd door mensen die met een iPhone fotograferen”, verwees hij naar amateurfotografen die voor lage tarieven hun beelden aanbieden.

Volgens de zegsvrouw zijn er volgende week nog estafetteacties bij de Persgroep, TMG en Sanoma.