De politierechter in Breda heeft een dierenrechtenactivist, ook wel bekend als de vegan streaker, veroordeeld tot onder meer een taakstraf van veertig uur wegens insluiping bij een konijnenfokkerij in Brabant. Als hij zoiets binnen twee jaar weer doet, moet hij ook nog eens een week de cel in. De dierenvriend moet de fokker verder 350 euro smartengeld betalen.

De actievoerder viel in het verleden diverse keren op door erg spaarzaam gekleed op drukke punten aandacht te vragen voor dierenwelzijn.

LTO, de belangenorganisatie van agrarische ondernemers, is blij met het oordeel van de rechter. Daarmee wordt volgens de club benadrukt dat ook strijders tegen dierenleed het recht niet in eigen hand mogen nemen. ,,En het heeft dus zin om aangifte te doen”, aldus een woordvoerster.

Volgens de LTO-zegsvrouw tastte de nu veroordeelde dierenvriend de privacy van de boer in kwestie langdurig aan door onder meer het maken van filmpjes. Ook zou hij een moederkonijn met tien kleintjes hebben meegenomen.