D66 komt met eigen noodwet voor Nederbritten

Nederland moet Britse Nederlanders en Nederlandse Britten na de brexit de keuze tussen een Brits en een Nederlands paspoort besparen. Zij moeten voorlopig een dubbele nationaliteit kunnen krijgen, vindt D66. De regeringspartij komt daarom met een eigenhandig geschreven noodwet.

Het lukt de Britse regering en de Europese Unie maar niet afspraken te maken over een ordentelijk vertrek van de Britten uit de EU. Daardoor dreigen ze veel van de 100.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en de 46.000 Britten in Nederland een pijnlijke keuze op te dringen. Zo kan een Nederlander in Londen die straks noodgedwongen voor een Brits paspoort kiest, niet zomaar meer wonen, werken, studeren en stemmen in Nederland.

D66 probeerde aanvankelijk het kabinet zover te krijgen gedupeerden van de brexit een dubbele nationaliteit te bieden. Maar dat voelt daar niets voor. Het kabinet is spaarzaam met dubbele paspoorten, omdat die de integratie in de weg zouden kunnen staan.

D66 nodigt andere partijen uit de schouders te zetten onder de initiatiefwet en die samen te dragen. ,,Er moet nu een vangnet komen”, zegt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in NRC Handelsblad. ,,Dit vraagt echt om samenwerking van links tot rechts. Samen moeten we ervoor zorgen dat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en de Britten in Nederland niet te dupe zijn van de brexitchaos.”