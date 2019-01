Doneeractie voor onfortuinlijke quizdeelnemer

Voor de onfortuinlijke quizdeelnemer Jeroen Meerwijk is een doneeractie opgestart. Meerwijk kreeg afgelopen donderdag in het programma Per Seconde Wijzer een vraag gesteld die volgens veel kijkers onredelijk was. Omdat hij daardoor 7550 euro prijzengeld misliep, hopen de initiatiefnemers via de actie alsnog dat bedrag voor hem in te zamelen.

Meerwijk speelde mee in de categorie sport, maar moest in een vraag negen artiesten benoemen die in het verleden hebben opgetreden in de rust van de Super Bowl in de Verenigde Staten. Veel kijkers oordeelden dat het ging om een muziekvraag in plaats van een sportvraag.

De doneeractie is opgezet door de presentatoren van het tv-programma 6 Inside, Jan Versteegh en Albert Verlinde. Inmiddels zijn 249 donaties gedaan en is er al een geldbedrag verzameld van 2640 euro. De actie loopt nog zes dagen. Meerwijk is erg blij met het initiatief, zegt hij tegen Omroep Gelderland. ,,Ik vind het fantastisch dat mensen deze moeite nemen. Verder weet in niet goed wat ik ervan moet zeggen. Ik ben een beetje flabbergasted”, zei hij tegen de omroep.