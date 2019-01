Onderzoek: Instagram groeit, Facebook daalt

Instagram groeit sterk, terwijl het aantal Facebook-gebruikers daalt. Vooral mensen onder de 40 jaar haken daar af. Maar Facebook heeft nog altijd ruim 10 miljoen gebruikers in Nederland. Instagram zit ongeveer op de helft daarvan. Dat blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2019 van onderzoeksbureau Newcom. Bovenaan de lijst staat WhatsApp (bijna 12 miljoen gebruikers).

Het afgelopen jaar hebben 240.000 Facebook-gebruikers hun account opgezegd, en 400.000 loggen niet meer in. Als reden geven de stoppers aan dat ze het platform niet meer vertrouwen, dat er te veel nepnieuws op staat of vanwege het nieuwe privacybeleid. Niet alleen mensen tussen 15 en 19 jaar gebruiken Facebook dagelijks veel minder, ook de groep tussen 20-39 jaar is minder op het platform te vinden. Instagram groeide met 830.000 gebruikers, qua dagelijks gebruik ligt dat nu boven YouTube.

Op Twitter haken vooral mensen tussen de 18 en 24 jaar af, hier ook al omdat ze er te veel nepnieuws op aantreffen. Vorig jaar zegden 85.000 twitteraars hun account op.