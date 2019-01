PvdA wil opheldering over belastingaangiften

De Belastingdienst moet prioriteit geven aan risicovolle aangiften. Dat stelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in reactie op berichtgeving in Trouw. Het dagblad meldde dat door gebrek aan personeel bij duizenden aangiften waar aanleiding is voor extra controle, niet wordt gecontroleerd. Nijboer wil een debat over de kwestie.

Het gaat bijvoorbeeld om aangiften van mensen, die geld hebben geleend uit hun eigen bedrijf.

De Belastingdienst kampt onder meer door een uit de hand gelopen vertrekregeling al langer met een gebrek aan personeel. Volgens Trouw wil de Belastingdienst duizenden van deze aangiften goedkeuren, omdat de capaciteit voor controle ontbreekt.