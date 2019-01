‘Raamprostitutie niet meer van deze tijd’

Bijna de helft (49 procent) van de Amsterdammers vindt het niet meer van deze tijd om prostituees op de Wallen ,,in een etalage te zetten”. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek, in opdracht van Het Parool en AT5. Voor een verbod van raamprostitutie is echter slechts 14 procent van de ondervraagden.

In een drieluik gaan de Amsterdamse krant en tv-zender op zoek naar het antwoord op de vraag of de Wallen nog wel van deze tijd zijn. Onderdeel daarvan is het onderzoek, waaruit eveneens naar voren komt dat veel Amsterdammers de buurt links laten liggen. Van de ondervraagden komt 45 procent er zelden of nooit. De belangrijkste reden is dat ze het er te druk en te toeristisch vinden.

De roemruchte hoerenbuurt in de hoofdstad is al lange tijd onderwerp van discussie.