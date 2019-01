Koninklijke opening voor expo over Basquiat

Koningin Máxima opent donderdag de tentoonstelling ‘Basquiat – The Artist and His New York Scene’ in het Heerlense museum SCHUNCK. Het New Yorkse fenomeen Jean-Michel Basquiat, in 1988 op 27-jarige leeftijd gestorven aan een overdosis drugs, werd door zijn eerste tentoonstellingen begin jaren tachtig op slag een megaster aan het internationale kunstfront.

Basquiat werd in de New Yorkse wijk Brooklyn geboren uit een Haïtiaanse vader en een Puerto Ricaanse moeder. Hij maakte zijn school niet af en hing maar zo’n beetje op straat rond, tot hij begon met graffiti en raadselachtige teksten op de muren van de Lower East Side van Manhattan. Hij vestigde zijn naam echter pas goed met snel gemaakt, zeer expressief en kleurrijk werk op doek. De hele kunstscene van New York was er opgewonden van en er werden plotseling torenhoge prijzen voor betaald. Intussen bouwde Basquiat contacten op met onder anderen Keith Haring en, naar men zegt nogal innig, Madonna.

De sterrenstatus van de voormalige straatartiest werd postuum in 1996 nog eens flink versterkt door de film over zijn leven van Julian Schnabel, met in de hoofdrol Jeffrey Wright. Ook David Bowie speelde mee, als Andy Warhol, met wie Basquiat enkele schilderijen maakte.

De tentoonstelling belicht leven en werk van Basquiat en tijdgenoten in het New York van de periode 1978 en 1982. SCHUNK ziet een verband tussen de Big Apple en zijn straatcultuur van het eind van de jaren zeventig en het Heerlen van enige tijd later. De wereld van Basquiat zou een beetje te vergelijken zijn met de Limburgse stad toen de mijnen waren gesloten en de stad drugs-, prostitutie- en leegstandsproblemen kreeg. ,,De ‘do it yourself-cultuur’ die in de vroege jaren tachtig voor een culturele ommezwaai zorgde in het grauwe New York, past perfect bij de voormalige mijnwerkersstad die zichzelf opnieuw uitvindt”, zeggen ze in SCHUNK.

Het museum baseert de expositie op de tentoonstelling Basquiat Before Basquiat: East 12th Street, 1979-1980 van het Museum of Contemporary Art in het Amerikaanse Denver. De getoonde verzameling is voor het eerst in Europa te zien. De expo in Heerlen is te bezoeken vanaf 2 februari.