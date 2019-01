De brandweer zet een kraanmachine in om een man uit het ingestorte pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag te halen. De sloopkraan wordt gebruikt voor het weghalen van puin en heeft onder meer twee auto’s bij het pand weggehaald.

Het slachtoffer is nog steeds aanspreekbaar. De man ligt sinds zondagmiddag in het ingestorte gebouw. Het pand stortte toen in door een explosie. Hulpverleners redden eerder zondag drie mensen uit het puin.