Krikke: impact klap enorm

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag noemt de grote explosie die zondag plaatsvond in de Jan van der Heijdenstraat ,,voor direct betrokkenen verschrikkelijk”. ,,Veel is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat mensen, hun huizen en hun bezittingen getroffen zijn. De impact van de klap is enorm. De hulpdiensten zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen.”

,De komende uren zal hopelijk meer duidelijk worden, stelt ze. ,,Ook over de oorzaak van deze explosie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren”, schrijft Krikke in een verklaring.

Zij is onderweg naar de rampplek. Het is niet bekend wanneer ze daar arriveert. Wat ze er precies gaat doen, hangt ook af van de activiteiten van de hulpdiensten. ,,Die wil ze natuurlijk niet in de weg lopen”, aldus een woordvoerster.