Menigte keert zich tegen politie in Boxtel

Ongeveer honderd personen hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag op de Markt in Boxtel gekeerd tegen politieagenten die tussenbeide wilden komen bij een conflict tussen twee groepen jongeren. Een agent werd van achteren vastgepakt en een ander kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Ook bestookte de menigte de politie met vuurwerk, blikjes en etenswaren.

Met een megafoon riep de politie iedereen op de Markt op om te vertrekken. Omdat die oproep niet het gewenste effect had, gebruikten agenten wapenstokken en zetten ze een politiehond in om iedereen van de Markt te verdrijven.

Een 19-jarige inwoner van Boxtel heeft een proces-verbaal gekregen voor het trappen tegen de spiegel van een politieauto.