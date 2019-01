‘Opheldering over suïcide jongeren jeugdzorg’

GroenLinks roept minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op uitleg te geven over het aantal zelfmoorden door jongeren die jeugdzorg krijgen. Dit mede naar aanleiding van een reportage van actualiteitenrubriek Nieuwsuur, die aandacht besteedde aan de problematiek.

Volgens GroenLinks zei de minister in oktober nog dat tien jongeren die in een instelling in de jeugdzorg verbleven recent een einde maakten aan hun leven. In het kerstreces echter kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met een aantal van 26 gevallen van zelfdoding, aldus de oppositiepartij.

Nieuwsuur sprak met twee kinder- en jeugdpsychiaters die vinden dat kinderen met deze problemen niet thuishoren in de gesloten jeugdzorg. Volgens hen hebben ze een mengvorm nodig, waarbij ze zowel hulp krijgen van jeugdzorg als jeugdpsychiatrie.