Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag. Daar is een pand van drie verdiepingen deels ingestort, mogelijk als gevolg van gasexplosie. De brandweer houdt er rekening mee dat er mensen onder het puin liggen. Hulpverleners gaan het pand doorzoeken.

Er circuleren foto’s op twitter van het pand, die een enorme ravage tonen.