Twee personen uit pand gehaald na explosie

Hulpverleners hebben twee personen uit het puin gehaald van een deels ingestort pand in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog meer mensen onder het puin liggen en zoekt daarom verder in het gebouw van drie woonlagen. De brandweer vermoedt dat het pand is ingestort door een gasexplosie.

Het is onbekend hoe de personen die uit het gebouw zijn gehaald er aan toe zijn. Zij zijn overgedragen aan de ambulance.

Na het instorten van het pand zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd. Bewoners van de beschadigde panden zijn geƫvacueerd.