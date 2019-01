7 jaar cel voor hoofdverdachte diamantroof

Errol H.V., de man die gezien wordt als organisator van de opzienbarende diamantroof op Schiphol in 2005, is maandag veroordeeld tot zeven jaar cel. H.V. was ook de bestuurder van de geldtransportwagen waarmee de roof werd uitgevoerd. Er was negen jaar cel tegen hem geëist.

H. V. zat in de auto met Marlon D., hij werd veroordeeld tot zes jaar cel. Enkele weken voor de roof eind februari 2005, werd een mislukte poging gedaan. Ook toen bestuurde H. V. de bus, maar zat niet D. maar Erik P. naast hem. Hij haakte na deze poging af, D. nam zijn plek in. P. werd voor de poging tot roof door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 3,5 jaar cel.

Vanaf het begin was duidelijk dat de dieven hulp van binnenuit moesten hebben gehad. Luchthavenmedewerker Ramazan N. observeerde wekenlang op Schiphol voor de bende. Hij werd door de rechtbank tot vijf jaar cel veroordeeld.

De zaak kwam pas enkele jaren geleden aan het rollen na een langdurige undercoveroperatie door de politie. In totaal is voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt, de grootste roof in de Nederlandse geschiedenis. Het grootste gedeelte van de buit is nooit teruggevonden. Ook bleef een groot deel achter in de bus, die vlakbij de luchthaven was achtergelaten.

De zeven verdachten werden pas begin 2017 aangehouden, een kleine twaalf jaar later. Dat gebeurde onder meer na een jarenlang undercovertraject van de politie. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte en waarschijnlijk het brein achter de overval overleed onlangs.