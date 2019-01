Amnesty keurt optreden Tiësto Saudi-Arabië af

Amnesty International is niet blij dat Tiësto donderdag een optreden geeft in Saudi-Arabië. Tijs Verwest, zoals zijn echte naam luidt, is donderdag te zien en vooral te horen in het King Abdullah Economic Center in de Saudische stad Jeddah. Het optreden werd dit weekend aangekondigd.

,,Wij roepen nooit op tot een boycot. Maar Tiësto kan niet doen alsof Saudi-Arabië een land is waar niets aan de hand is”, aldus een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie. ,,Als de dj optreedt, moet hij zich ervan bewust zijn dat hij zich laat gebruiken voor de Saudische pr-machine die wil doen alsof het land vooruitstrevend is.”

Onder kroonprins Mohammed bin Salman zijn de mensenrechten volgens Amnesty achteruit gehold. ,,Elke mensenrechtenactivist of advocaat zit inmiddels achter de tralies. Om over de moord op journalist Khashoggi nog maar te zwijgen.”

Volgens de zegsman komt maar zelden voor dat Nederlandse artiesten naar Saudi-Arabië gaan om daar op te treden. De manager van Tiësto was maandag niet bereikbaar voor commentaar.