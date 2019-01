Bruins: export medicijnen kwalijk bij tekort

Als het klopt dat in Nederland tekorten ontstaan aan medicijnen omdat apotheken of groothandels geneesmiddelen exporteren naar het buitenland, dan is dat kwalijk. ,,Dat getuigt niet van goede zorg aan de patiënt en is ook niet volgens de afspraak die met de groothandelaren is gemaakt”, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Hij reageert hiermee op een bericht in Trouw dat apothekers in Nederland medicijnen die bestemd zijn voor Nederlandse patiënten aan het buitenland verkopen. Nederland kampt de laatste tijd geregeld met tekorten aan medicijnen, maar het is niet duidelijk of de verkoop aan het buitenland daarbij een rol speelt. Bruins adviseert mensen die vermoeden dat de export van medicijnen niet helemaal in de haak is dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Volgens de krant is het voorgekomen dat Nederlandse apothekers de anticonceptiepil hebben verkocht aan Duitsland. Maar omdat hier een tekort ontstond moesten de Nederlandse medicijnen worden ‘teruggekocht’ voor fors hogere bedragen.

Zorgverzekeraar VGZ en apothekersorganisatie KNMP willen een onderzoek naar de oorzaak van de medicijntekorten. VGZ stelt voor dat het onderzoek wordt gedaan door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Patiëntenfederatie Nederland schaart zich hierachter. De organisatie noemt de door Trouw geschetste praktijken ,,te bizar voor woorden”. ,,Dit verhaal is zo goed gedocumenteerd, het moet wel kloppen”, aldus een woordvoerder.

Voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP is echter verbaasd over het artikel in Trouw: ,,We herkennen ons niet in het beeld. Alleen bedrijven met een groothandelsvergunning mogen importeren en exporteren. Als het waar zou zijn dat medicatie wordt geëxporteerd ten tijde van een tekort, dan is dit echt verwerpelijk en immoreel. De Nederlandse patiënt is hiervan de dupe en het is een klap in het gezicht van meer dan 3000 apothekers in Nederland die dagelijks met veel kunst- en vliegwerk de tekorten oplossen.’’