Coalitieleiders weer bijeen over kinderpardon

De leiders van de vier coalitiepartijen zijn weer bijeen om te praten over het kinderpardon. Ingewijden verwachten echter niet dat er maandagavond nog een oplossing wordt gevonden voor de patstelling tussen de VVD enerzijds en CDA, D66 en de ChristenUnie anderzijds.

Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU) spraken in de ochtend ook al over de kwestie. Later volgde overleg tussen de vier Kamerleden die het onderwerp asiel in hun portefeuille hebben. Maar een oplossing lijkt nog niet dichterbij.

Het CDA pleit sinds vorige week voor een ruimhartiger kinderpardon. Daarmee is de VVD alleen komen te staan binnen de coalitie. De andere drie partijen pleiten nu ook voor een voorlopige uitzetstop, zolang een commissie de kwestie bestudeert. De VVD voelt hier niets voor en wil vasthouden aan het huidige beleid.